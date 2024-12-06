Работа, образование, адаптация. Топ-5 услуг для людей с инвалидностью в Украине

С начала 2024 года услугами Государственной службы занятости (ГСЗ) Украины воспользовались 33 тысячи людей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ на правительственном портале.
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В Государственной службе занятости рассказали, что программы и услуги, предоставляемые людям с инвалидностью, направлены:
Отмечается также, что в центрах занятости клиенты имеют свободный доступ ко всем необходимым источникам информации. Для удобства посетителей созданы информационные уголки с актуальной адресной информацией:
Уточняется, что доступные информационные материалы адаптированы для людей с нарушениями зрения (в частности, напечатаны шрифтом Брайля).
К основным актуальным услугам службы занятости можно отнести: помощь по трудоустройству, профессиональное обучение, оформление статуса безработного (и социальная защита), гранты на создание (или развитие) собственного бизнеса, а также компенсационные программы для работодателей.
Искать работу украинцы могут несколькими способами:
Благодаря разным услугам и программам, люди с инвалидностью могут:
В службе занятости уточнили, что с начала 2024 года профобучение проходило 2,3 тысячи человек с инвалидностью.
Для официально зарегистрированных безработных такое обучение:
По завершении успешного обучения гражданам выдается документ государственного образца.
Если же человек с инвалидностью в ГСЗ не зарегистрирован, но имеет профессионально-техническое или высшее образование, он может безвозмездно повысить свой профессиональный уровень, получив ваучер на обучение (программа позволяет выбрать одну из 155 профессий и специальностей).
Так, с начала 2024 года ваучер получили 1,3 тысячи людей с инвалидностью.
Заявку на ваучер можно подать:
Получить статус безработного в Украине можно разными способами:
Следует отметить, что размер пособия назначают индивидуально.
Продолжительность выплат во время военного положения:
В Украине действуют несколько правительственных инициатив, которые администрирует Государственная служба занятости:
В ГСЗ объяснили, что заявители могут получить от 50 тысяч до 1 миллиона гривен на создание или развитие бизнеса.
Для этого необходимо:
Финансовую поддержку служба занятости оказывает, в частности, тем работодателям, которые арендуют или обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью:
Чтобы воспользоваться программой, работодателю нужно подать заявление на компенсацию в течение 90 дней со дня трудоустройства человека с инвалидностью:
Существует также компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, которые имеют статус зарегистрированного безработного:
В ГСЗ уточнили, что общая продолжительность компенсации в течение года составляет 6 месяцев. Заявление можно подать:
Еще одна программа - компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - в размере минимальной заработной платы.
Продолжительность такой компенсации - 6 месяцев (на период действия военного положения). Оформить ее можно:
Напомним, ранее мы рассказывали, что с начала 2024 года работодатели получили более 100 миллионов гривен компенсаций - за создание рабочих мест для трудоустроенных лиц с инвалидностью.
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