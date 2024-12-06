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Работа, образование, адаптация. Топ-5 услуг для людей с инвалидностью в Украине

Некоторые услуги Государственной службы занятости можно оформить онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

С начала 2024 года услугами Государственной службы занятости (ГСЗ) Украины воспользовались 33 тысячи людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ на правительственном портале.

Содержание

Основные задачи службы занятости

В Государственной службе занятости рассказали, что программы и услуги, предоставляемые людям с инвалидностью, направлены:

  • на повышение конкурентоспособности на рынке труда
  • на инклюзию (процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в том числе людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения)
  • на социальную поддержку
  • на адаптацию в рабочей среде

Отмечается также, что в центрах занятости клиенты имеют свободный доступ ко всем необходимым источникам информации. Для удобства посетителей созданы информационные уголки с актуальной адресной информацией:

  • о возможностях трудоустройства
  • об обучении
  • о социальной защите
  • о реабилитации

Уточняется, что доступные информационные материалы адаптированы для людей с нарушениями зрения (в частности, напечатаны шрифтом Брайля).

К основным актуальным услугам службы занятости можно отнести: помощь по трудоустройству, профессиональное обучение, оформление статуса безработного (и социальная защита), гранты на создание (или развитие) собственного бизнеса, а также компенсационные программы для работодателей.

Помощь по трудоустройству

Искать работу украинцы могут несколькими способами:

  • самостоятельно - на Едином портале вакансий
  • самостоятельно - через мобильное приложение Государственной службы занятости
  • с индивидуальным сопровождением специалистами ГСЗ, которые подберут предложения с учетом всех особенностей (например, с организацией профессиональной подготовки на будущем рабочем месте)

Профессиональное обучение

Благодаря разным услугам и программам, люди с инвалидностью могут:

  • или повысить квалификацию
  • или получить новую профессию

В службе занятости уточнили, что с начала 2024 года профобучение проходило 2,3 тысячи человек с инвалидностью.

Для официально зарегистрированных безработных такое обучение:

  • бесплатное
  • осуществляется в центрах профессионально-технического образования ГСЗ (по 97 рабочим профессиям и около 400 образовательным программам)

По завершении успешного обучения гражданам выдается документ государственного образца.

Если же человек с инвалидностью в ГСЗ не зарегистрирован, но имеет профессионально-техническое или высшее образование, он может безвозмездно повысить свой профессиональный уровень, получив ваучер на обучение (программа позволяет выбрать одну из 155 профессий и специальностей).

Так, с начала 2024 года ваучер получили 1,3 тысячи людей с инвалидностью.

Заявку на ваучер можно подать:

  • онлайн - на сайте службы занятости
  • онлайн - через мобильное приложение ДСЗ
  • офлайн - в ближайшем центре занятости

Оформление статуса безработного и соцзащита

Получить статус безработного в Украине можно разными способами:

  • лично посетить центр занятости
  • подать заявление через персональный кабинет на сайте ГСЗ
  • подать заявление через мобильное приложение ГСЗ
  • подать заявление через мобильное приложение "Дія"

Следует отметить, что размер пособия назначают индивидуально.

Продолжительность выплат во время военного положения:

  • не может превышать 90 календарных дней
  • для лиц предпенсионного возраста - 360 дней

Гранты на создание или развитие бизнеса

В Украине действуют несколько правительственных инициатив, которые  администрирует Государственная служба занятости:

В ГСЗ объяснили, что заявители могут получить от 50 тысяч до 1 миллиона гривен на создание или развитие бизнеса.

Для этого необходимо:

  • составить соответствующий бизнес-план
  • или подать его - вместе с заявкой - на портале "Дія"

Компенсации для работодателей

Финансовую поддержку служба занятости оказывает, в частности, тем работодателям, которые арендуют или обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью:

  • 1 группы - до 106,5 тысяч гривен
  • 2 группы - до 71 тысячи гривен

Чтобы воспользоваться программой, работодателю нужно подать заявление на компенсацию в течение 90 дней со дня трудоустройства человека с инвалидностью:

Существует также компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, которые имеют статус зарегистрированного безработного:

  • возмещается 50% фактических затрат на оплату труда
  • но не больше размера минимальной заработной платы

В ГСЗ уточнили, что общая продолжительность компенсации в течение года составляет 6 месяцев. Заявление можно подать:

Еще одна программа - компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - в размере минимальной заработной платы.

Продолжительность такой компенсации - 6 месяцев (на период действия военного положения). Оформить ее можно:

Напомним, ранее мы рассказывали, что с начала 2024 года работодатели получили более 100 миллионов гривен компенсаций - за создание рабочих мест для трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Читайте также, как подать заявление на назначение пенсии по инвалидности в Украине.

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