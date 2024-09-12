Работа в Германии: кем могут устроиться украинские беженцы

В Германии украинских беженцев призывают выходить на работу. Благодаря правительственной инициативе Job-Turbo количество трудоустроенных украинцев уже достигло 200 тысяч.

Кем могут устроиться в Германии, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко .

Украинцев призывают трудоустраиваться

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев искать работу. Он отметил, что благодаря инициативе Job-Turbo, введенной Министерством труда и социальных дел Германии, количество трудоустроенных украинцев выросло до 200 тысяч человек.

"Но было бы еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была проделана", - заявил канцлер.

Глава немецкого правительства отметил, что мгновенное трудоустройство на должность, аналогичную той, которую человек имел в Украине, не всегда возможно. Тем не менее, он призвал рассматривать варианты частичной занятости как первый шаг к полноценной интеграции в немецкий рынок труда.

Инициатива Job-Turbo по ускоренной интеграции украинских беженцев на рынок труда в Германии предусматривает организацию поддержки украинцев так, чтобы обучение языку проходило параллельно с трудовой деятельностью. Также правительство призвало работодателей нанимать украинских беженцев, даже если их знания немецкого еще не на высоком уровне.

Подобные меры должны повысить уровень занятости среди украинских беженцев. В Германии находятся 1,1 млн украинцев с временной защитой. Работу нашли только 27% (по данным на первый квартал 2024 года) трудоспособных беженцев из Украины, что значительно ниже, чем во многих странах ЕС.

Фото: Работа на предприятии пищевой промышленности (gettyimages.com)

На какую работу могут рассчитывать украинские беженцы в Германии

Мы спросили у экспертов Миграционной платформы EWL, стало ли больше вариантов работы без знания языка в Германии с учетом инициативы Job-Turbo.

"Пока не наблюдаем значительного роста количества таких вакансий. Вместе с тем, постепенно немецкие работодатели увеличивают предложения работы для украинцев без знания немецкого языка. Это связано также с тем, что на этих предприятиях уже работает определенное количество украинцев, которые помогают в адаптации своим землякам", – рассказывает Маргарита Нестеренко.

Значительно больше вакансий для граждан Украины, знающих немецкий на базовом уровне или английский.

"Чаще всего предлагают работу на логистических складах, предприятиях автомобильной отрасли, предприятиях пищевой промышленности, встречаются вакансии в фармацевтической отрасли", - отмечает она.

По словам Маргариты Нестеренко, обычно на такой работе минимальная почасовая ставка - 12,41 евро брутто (до вычета налогов) в час. Но также много предложений, где зарплата составляет 13-13,5 евро брутто в час.