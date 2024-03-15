Работа в IT самая прибыльная? Отрасли рынка труда Украины, где обещают высокий доход

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Желанная работа, которую все труднее получить. Что происходит в области IT

Профессия IT-разработчика в последние годы считалась очень перспективной. Компании соревновались за специалистов, кандидатам предлагали высокие заплаты и привлекательные условия труда.

Однако сейчас ситуация в отрасли меняется. На глобальном уровне началась рецессия в 2022-м с сокращением тысяч работников, а в Украине на рынок труда, в частности на IT-сферу, повлияло полномасштабное вторжение.

По информации Work.ua, категория "IT, компьютеры, интернет" на рынке труда восстанавливается медленнее всего.

Общей тенденцией для Украины является низкая конкуренция среди соискателей, но сфера ИТ является исключением. Здесь конкуренция на должности только увеличилась по сравнению с довоенным периодом (+107%).

Фото: отрасль ИТ является наиболее конкурентной на рынке труда (Getty Images)

IT-профессии остаются самыми популярными для трудоустройства, но количество вакансий от работодателей уменьшается.

За два года большой войны наибольшее падение предложений работы было в сфере IT: Front-end разработчик (-81%), Back-end разработчик (-75%), тестировщик (-63%).

Кроме того, по итогам прошлого года зарплаты ИТ-разработчиков в Украине снизились.

Так, по результатам опроса профильного портала Dou, в декабре 2023 медианная зарплата специалистов снизилась до 3300 долларов (примерно 127,8 тыс. грн) против 3435 долларов пол года назад. Снижение затронуло разработчиков всех уровней, кроме руководителей (Lead+).

Сколько зарабатывают айтишники в Украине

Зарплаты представителей отрасли IT все еще остаются самыми высокими на украинском рынке труда.

В рейтинге Топ-100 должностей от Work.ua по уровню средней зарплаты первенство держат именно айтишники.

Инфографика Work.ua

Наибольшие медианные зарплаты имеют:

65 тыс. грн – Android-программист;

60 тыс. грн – программист Java;

57 тыс. грн – Angular-разработчик;

55 тыс. грн – Back-end программист;

52,5 тыс. грн – Full Stack программист;

47,5 тыс. грн – программист PHP;

40 тыс. грн – Python-программист;

36 тыс. грн – Front-end программист;

30 тыс. грн – 3D-визуализатор;

24 тыс. грн – тестировщик, QA engineer.

Данные опроса DOU свидетельствуют, что самыми оплачиваемыми IT-специалистами остаются руководители компаний.

Портал приводит средние зарплаты в долларах: Director of Engineering – 7215 долларов, Engineering Manager – 6500 долларов, CTO – 6000 долларов, CEO/(co-)founder – 5870 долларов. На этом же уровне сейчас и зарплаты System Architect – 6500 долларов.

Кто может конкурировать с IT-специалистами по уровню дохода

В отчете Государственной службы статистики за 2023 год говорится, что по среднему уровню оплаты труда в Украине лидировали следующие отрасли экономической деятельности:

Информация и телекоммуникации – 37,9 тыс. грн;

Финансовая и страховая деятельность – 34,4 тыс. грн;

Авиационный транспорт – 31,4 тыс. грн.

На популярных сайтах поиска работы помимо IT-специалистов высокий уровень зарплат работодатели указывают по вакансиям в топ-менеджменте разных направлений.

Финансовый директор, директор по маркетингу могут зарабатывать в среднем 55 тыс. грн. Среди объявлений есть такие, где предлагают значительно более высокие зарплаты, – до 120 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Медианная зарплата (по размещенным на Work.ua вакансиям за последние три месяца) у трейдеров, управляющих недвижимостью, брокеров составляет 47,5 тыс. грн.

Руководителю отдела закупок или отдела продаж работодатели предлагают средний доход в размере 45 тыс. грн.

Для водителя-международника и директора СТО также в вакансиях указывают зарплату на уровне 45 тыс. грн.

Стоматолог, керамист, ортодонт, кассир авиабилетов, риелтор, тонировщик, автомаляр могут трудоустроиться со средней зарплатой в 40 тыс. грн.