Финансы и язык. С какими проблемами украинцы сталкиваются в странах Балтии

Сколько украинцев хотят вернуться домой и с какими проблемами сталкиваются

75% украинских беженцев намерены вернуться на родину, когда это будет безопасно. Около 17% еще не определились.

Такие данные показал опрос потребностей и намерений украинских беженцев войны в 2023 году, проведенный Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (МОМ Литва). Исследование с прошлого года проводилось в странах Балтии четыре раза.

Итоговые результаты в Литве схожи с данными в других странах Балтии.

"По интеграции украинцев мы видим, что в других странах Балтии, где также проводятся исследования, вызовы, с которыми сталкиваются беженцы, принципиально не отличаются", – говорит глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингелис.

Фото: Центр помощи украинцам в Литве (gettyimages.com)

В Литве на первом месте среди проблем для украинцев – финансовая стабильность (25% опрошенных), так же и в Латвии (38%), а в Эстонии – языковой барьер (42%).

В соседних странах украинцы также сталкиваются со сложностями, связанными с долгосрочной арендой жилья (в Латвия – 17%; в Эстонии – 21%) и проблемами трудоустройства (в Латвия – 31%; в Эстония – 33%).

Какую помощь больше всего получили украинские беженцы

По данным организации, формы помощи в странах Балтии были в основном схожими. Участники опроса указали, что больше поддержки они получили в виде продуктов питания:

в Литве – 89%;

в Латвии – 85%;

в Эстонии – 76%.

Кроме того, большинство опрошенных отметили, что пользуются бесплатным транспортом и финансовой поддержкой.

"Когда началась война в Украине, мы получили первые обращения о помощи. Главный вопрос заключался в том, можем ли мы предоставить жилье, поскольку люди вынуждены бежать из своей страны и не имеют никакого плана. С того дня прошло два года. Что изменилось за 24 месяцев? Обеспечение базовых потребностей меняется из-за вызовов интеграции в Литве", – обращает внимание Бингелис.

Фото: Украинские беженцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)

По его словам, сейчас все чаще звучит вопрос о курсах литовского языка. Однако большинство украинцев планирует вернуться в Украину, когда это станет возможным.

Какие еще нужды остаются у украинцев в странах Балтии

По данным организации, остается важной потребность в лекарствах (19%), средствах личной гигиены (16%) и одежде (14%).

В связи с этим, МОМ Литвы распределила почти 2 тысячи аптечных карточек. 160 семей получили купоны на 150 евро, за которые можно приобрести разные товары. Еще в первый первый год войны организация выделила 330 тыс. евро для покрытия самых необходимых нужд – тогда помощью воспользовались более 3000 украинцев.

За два года с начала войны в Украину в Литву прибыло почти 84 тысячи украинцев. Согласно данным Евростата, в Литве остаются почти 75 тыс. беженцев, в Латвии – почти 44 тысячи украицев, в Эстонии – почти 36 тыс. людей из Украины.