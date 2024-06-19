Работа ГИАГ сэкономила государству минимум 6 млрд гривен, - Шуляк

Она напомнила, что официально ГИАГ заработала с сентября 2021 года, а процесс ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) - главного коррупционного монстра строительной сферы Украины, который начался в марте 2020, был окончательно завершен за три года - в марте 2023, когда был ликвидирован последний региональный орган.

По словам Шуляк, успешность работы ГИАГ лучше всего можно понять, взглянув на цифры. Так, благодаря задействованию в работе ГАСИ максимального количества чиновников, коррупция в строительной сфере, вызванная их противоправными действиями, могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен.

Очевидно, за два полных года с начала работы инспекции государство смогло сэкономить не менее 6 млрд грн. Поэтому она, по сути, сейчас является бесспорным антикоррупционным предохранителем - чем меньше чиновников, тем меньше коррупция. Более того, в 2023 году в сегменте нового строительства заявок на выдачу разрешений увеличилось на 22% по сравнению с 2022-м, отметила Шуляк.

"Мы уже увидели, насколько эффективны правила, по которым работает ГИАГ - несмотря на то, что закон отводит пять, а по некоторым категориям - 10 рабочих дней для обработки документов, поступающих через цифровую Единую государственную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ) систему, подавляющую часть из них пытаются согласовывать за 24 часа. Разрешения на строительство объектов более сложных классов, как правило, прорабатываем за 48 часов. – сообщила Шуляк.

При этом, отметила она, в 2023 году орган сосредоточился на сервисно-ориентированном подходе, предоставляя получателям услуг максимум информации, чтобы они лучше понимали основания для отказов, замечаний, а следовательно, скорее устраняли недостатки, минимизируя риски негативных для себя решений, и только после этому подавали документы на регистрацию. Благодаря этому удалось снизить количество отказов на выдачу сертификатов для готовых объектов на 33%.

По ее словам, сейчас для строительной отрасли важно расширение функций ГИАГ, в частности продолжать структурные изменения, среди которых введение возможности обжалования решений органов местного самоуправления при отказе в градостроительных условиях и ограничениях в ГИАГ, а также дальнейшая автоматизация выдачи разрешений на строительство при условии, что вся необходимая документация в порядке.

По ее словам, сейчас ожидаются правительственные решения по дальнейшей автоматизации разрешительных процессов. Первоочередной задачей является демонополизация в выдаче градостроительных условий и ограничений (МУО).

Так, было предложено, чтобы ГИАГ стал на этапе выдачи МУО своего рода третейским судьей, который может применять механизм обжалования в случае, если местные власти не выдают градостроительные условия и ограничения. Застройщик сможет обратиться к ГИАГ, который предоставит соответствующее, справедливое решение, пояснила нардеп.

Кроме этого, предлагается ввести опцию выбора застройщиком органа, где он будет получать разрешение на строительство, а затем вводиться в эксплуатацию. Это может быть либо соответствующий орган при ОМС, выдающий разрешения, либо ГИАГ.

Несмотря на то, о какой категории строительства идет речь - СС2 или СС1, застройщик должен иметь добровольное право выбора. Таким образом, будет разрушена разрешительная монополия на ответ, отметила Елена Шуляк.

Нардеп также отметила, что для игроков строительного рынка в настоящее время важно также сотрудничество с ГИАГ относительно создания электронного журнала авторского и технического надзора. Следует усиливать цифровизацию этих процессов. В частности, проектная документация должна разрабатываться исключительно в качестве электронного документа и подписываться электронными подписями в ЕГЭСБ.

По словам Шуляка, успешным примером цифровизации, следствием которой является минимизация коррупции, уже стала государственная программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество - "єВідновлення".

"Благодаря работе Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, заявления о внесении жилья в которое граждане подают самостоятельно, построенная система работает четко – нет очередей, нет решений чиновников, сравнительно низкое количество отказов и, соответственно, высокая скорость работы - ответ о предоставлении компенсации украинцы получат максимум через 30 дней. Это очень показательный кейс, наглядно свидетельствующий, что все процессы в государстве нужно по максимуму автоматизировать и цифровизировать", - резюмировала Шуляк.