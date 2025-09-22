ua en ru
Рабочие визы H-1B от Трампа: кому в США можно не платить за сбор

США, Понедельник 22 сентября 2025 02:43
Рабочие визы H-1B от Трампа: кому в США можно не платить за сбор Трамп ввел новый сбор за рабочие визы H-1B в США (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В США вступили в силу новые правила подачи заявок на рабочие визы H-1B. Указ президента Дональда Трампа предусматривает внушительный сбор, однако платить нужно не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Axios.

С 21 сентября в Соединённых Штатах начал действовать указ президента Дональда Трампа, который вводит дополнительный сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки на получение рабочей визы H-1B.

Как пояснили в Белом доме, эта плата касается только новых заявителей, а владельцам уже действующих виз платить её не придётся.

Ранее среди юристов возникло недопонимание. Некоторые эксперты предположили, что сбор распространяется и на тех, кто уже имеет визу H-1B, но временно находится за пределами страны. В результате часть специалистов советовала своим клиентам срочно возвращаться в США до вступления указа в силу.

Разъяснения Белого дома

Представитель администрации отметил, что новый сбор будет применяться исключительно к новым заявкам. Кроме того, впервые он будет использован в ближайшем лотерейном цикле. Для тех, кто уже имеет действующую визу или продлевает её срок, изменения не коснутся.

Юрист по вопросам миграции Дуглас Руссо в заметке на LinkedIn написал: «Мне неприятно это говорить, но если вы являетесь работником H-1B за пределами США, самым безопасным подходом будет возвращение до воскресенья». Однако позже стало ясно, что подобных шагов предпринимать не требуется.

Последствия для работодателей

Рабочие визы H-1B активно используют крупнейшие работодатели США, включая технологических гигантов Microsoft и Amazon, а также аутсорсинговые компании вроде Cognizant. Эксперты прогнозируют, что введение нового сбора может привести к дополнительным расходам бизнеса более чем на 1 миллиард долларов ежегодно.

Таким образом, инициатива Трампа может существенно изменить подход компаний к набору иностранных специалистов, увеличив финансовую нагрузку на работодателей и сократив количество заявок на H-1B.

Отметим, что США изменили правила оформления неиммиграционных виз, и теперь подать документы можно только в стране гражданства или постоянного проживания заявителя. Нововведение ужесточает процесс и ограничивает возможности подачи за пределами родной страны.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп утвердил указ о введении специальной Trump Gold Card, которая должна стать инструментом для упрощенного получения права проживания в Соединенных Штатах. Карта будет доступна как частным лицам, так и корпорациям, предоставляя им ускоренный механизм оформления соответствующего статуса.

