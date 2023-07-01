"Делал нервы" пехоте. Украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили танк с оккупантами
Украинские артиллеристы точным выстрелом ликвидировали российский танк вместе с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
Как рассказали военные, танк россиян доставил много хлопот украинской пехоте. Он целился по позициям, а потом скрывался в лесу.
"Когда его во время обстрела заметили наши артиллеристы, этот металлолом вместе с экипажем отправились не в лес, а в ад", - говорится в сообщении.
Ситуация на Бахмутском направлении
Напомним, с начала июня украинские военные предприняли активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.
По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.
К тому же ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Она находится в районе села Курдюмовка, к югу от Бахмута.
При этом, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, усложняет деоккупацию города то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили бойцы ВСУ.
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