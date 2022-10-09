Не делайте ставок на РФ. У Зеленского рассказали о настоящей "мощи" страны-агрессора
Россия не может самостоятельно победить Украину, поэтому пытается заставить Беларусь открыто вступить в войну, а также налаживает поставки дронов из Ирана и вооружения из Китая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Так, Подоляк описал реальную "мощь" государства-агрессора:
- РФ объявляет "частичную" мобилизацию из-за потери регулярной армии.
- Мобилизует преступников в тюрьмах.
- "Клянчит" дроны в Иране и оружие в КНДР.
- Хочет втянуть Беларусь в войну.
- Угрожает ядерным оружием неядерной стране.
"Не делайте ставок на РФ - она обречена на проигрыш", - добавляет советник главы ОП.
Отметим, украинская разведка сообщала, что Россия пытается заставить Беларусь открыто развязать войну против Украины.
Как сообщалось ранее, мобилизация в отдаленных регионах России происходит методом облав.
Также напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".
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