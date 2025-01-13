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Делала фото возле парламента накануне атаки 1 января: киевлянке сообщено подозрение

Понедельник 13 января 2025 12:41
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Делала фото возле парламента накануне атаки 1 января: киевлянке сообщено подозрение Архивное фото: киевлянка фотографировала правительственный квартал за день до атаки 1 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жительница Киева фотографировала блокпосты возле парламента за день до российской атаки по правительственному кварталу 1 января. Ей объявлено подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в начале ноября прошлого года женщина через Telegram получила предложение снять радиолокационные станции в Киевской области и отправить фото заказчику. За работу ей обещали заплатить 500 долларов США, впрочем оплатили только услуги такси.

А уже 31 декабря 2024 года она получила новое задание - сфотографировать блокпост в правительственном квартале вблизи здания парламента. Фото в тот же день женщина прислала заказчику.

После этого, уже на следующий день, 1 января 2025 года, именно этот район столицы атаковали российские дроны. Тогда в результате вражеской атаки погибла семья ученых.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Архивное фото: киевлянка фотографировала правительственный квартал за день до атаки 1 января (t.me/pgo_gov_ua)

Атака РФ на Киев 1 января

Российская армия в новогоднюю ночь атаковала Киев дронами. В частности, в Печерском районе произошли пожары, например, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".

Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек. Еще два человека погибли.

Все, что известно о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

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