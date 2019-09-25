У РНБО України повідомляють про незмінність курсу в НАТО

У Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) України повідомляють про незмінність курсу в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що Україна не змінила свої орієнтири і продовжує рухатися в Північноатлантичний Альянс.

"Сьогоднішнє засідання говорить про те, що Україна не змінює свої орієнтири. Навпаки, всі, хто брав у ньому участь - представники всіх країн альянсу, - відзначили великий позитив, що йде від нашої країни щодо її майбутнього вступу в альянс", - говорить перший заступник секретаря РНБО України Михайло Коваль під час візиту в штаб-квартиру альянсу в Брюсселі.

Як повідомляло РБК-Україна, депутати фракції "Європейська солідарність" направили звернення до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради з вимогою роз'яснити заяви народного депутата від "Слуги народу", члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника уряду в парламенті Ірина Верещук, що Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО.

Нагадаємо, Зеленський зараз перебуває з візитом в США з 23-го по 26 вересня.Там він також зустрічається з президентом США Дональдом Трампом.