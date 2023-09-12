Ярмоленко размочил счет в противостоянии сборных Украины и Италии: видео

Стартовое давление "Скуадры Адзурры" позволило забить быстрый мяч. На 12-й минуте Судаков потерял мяч возле штрафной, а Дзакканьи отдал на Фраттези. Хавбек "Интера" метко пробил под штангу.

Видео гола Фраттези:

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Второй гол итальянской сборной получился курьезным. Дзаньоло нанес удар с дистанции, но попал во Фраттези. Тот в "борьбе" с соотечественником Распадори забрал мяч и пробил Бущана. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но после вмешательства VAR гол засчитали.

Видео второго гола Фраттези:

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Еще курьезнее, однако, стало взятие ворот "сине-желтыми". Затяжная атака украинской команды на 41-й минуте привела к удару Довбика из пределов штрафной, а Димарко после сэйва Доннаруммы выдал "пас" на Ярмоленко. Ветеран с вратарской отправил мяч за линию.

Видео гола Ярмоленко: