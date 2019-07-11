Ярмоленко пояснив причину зміни ігрового номера в "Вест Хемі"

Український вінгер англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко пояснив причину зміни ігрового номера на футболці з 20 на 7. Слова гравця цитує прес-служба клубу.

Півзахисник виступає під 7 номером у складі збірної України, також це щаслива для нього цифра.

"Сподіваюся, що номер допоможе мені краще грати за "Вест Хем", - зазначив футболіст.

Він також подякував уболівальникам команди за підтримку під час відновлення від травми через яку пропустив більшу частину минулого сезону.

"Хотів би подякувати вболівальникам команди. Коли я травмувався і приходив на стадіон на домашні матчі, то вболівальники постійно говорили, що чекають мого повернення, хочуть бачити мою гру. Це дуже приємно. Зараз я щасливий повернутися до роботи з командою. Насолоджуюся тренуваннями, оскільки втратив 8 місяців і дуже скучив за командою", - додав гравець збірної України.

Нагадаємо, Ярмоленко вже готується до повноцінного повернення на поле.