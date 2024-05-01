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Ярмоленко обошел экс-звезду "Шахтера" в бомбардирах УПЛ всех времен: сколько до рекорда

Киев, Среда 01 мая 2024 17:58
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Ярмоленко обошел экс-звезду "Шахтера" в бомбардирах УПЛ всех времен: сколько до рекорда Фото: Сергей Ребров (справа) остается ориентиром для Андрея Ярмоленко (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжил движение к покорению голеадорской вершины украинской Премьер-лиги. Вингер опередил в списке бомбардиров бывшего нападающего донецкого "Шахтера" Андрея Воробья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Забитый в ворота ровненского "Вереса" мяч стал особенным для ветерана столичного гранда. Этот гол стал 106-м для украинца в рамках УПЛ.

Ярмоленко оставил позади Воробья, оформившего в рядах "Шахтера", "Днепра", киевского "Арсенала" и харьковского "Металлиста" 105 мячей. Теперь лидер "бело-синих" единолично занимает 4-е место в списке бомбардиров футбольной элиты Украины в истории. Следующий ориентир Ярмоленко – Евгений Селезнев (117 голов).

В лидерах списка голеадоров всех времен остаются две легенды "Динамо". Ныне наставник сборной Украины Сергей Ребров оформил 123 мяча, а главный тренер ташкентского "Пахтакора" Максим Шацких – 124 гола. Они провели в Киеве 11 и 10 сезонов соответственно.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" перед нынешним сезоном. Актуальная статистика украинца – 14 матчей, 7 мячей. Ветеран пропустил полгода из-за тяжелой травмы колена.

Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины в истории:

  • 124 – Максим Шацких
  • 123 – Сергей Ребров
  • 117 – Евгений Селезнев
  • 106 – Андрей Ярмоленко
  • 105 – Андрей Воробей

Ярмоленко обошел экс-звезду &quot;Шахтера&quot; в бомбардирах УПЛ всех времен: сколько до рекорда

К слову, киевское "Динамо" дома разгромило "Верес" в рамках Премьер-лиги.

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