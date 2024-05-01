Ярмоленко обошел экс-звезду "Шахтера" в бомбардирах УПЛ всех времен: сколько до рекорда

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжил движение к покорению голеадорской вершины украинской Премьер-лиги. Вингер опередил в списке бомбардиров бывшего нападающего донецкого "Шахтера" Андрея Воробья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

Забитый в ворота ровненского "Вереса" мяч стал особенным для ветерана столичного гранда. Этот гол стал 106-м для украинца в рамках УПЛ.

Ярмоленко оставил позади Воробья, оформившего в рядах "Шахтера", "Днепра", киевского "Арсенала" и харьковского "Металлиста" 105 мячей. Теперь лидер "бело-синих" единолично занимает 4-е место в списке бомбардиров футбольной элиты Украины в истории. Следующий ориентир Ярмоленко – Евгений Селезнев (117 голов).

В лидерах списка голеадоров всех времен остаются две легенды "Динамо". Ныне наставник сборной Украины Сергей Ребров оформил 123 мяча, а главный тренер ташкентского "Пахтакора" Максим Шацких – 124 гола. Они провели в Киеве 11 и 10 сезонов соответственно.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" перед нынешним сезоном. Актуальная статистика украинца – 14 матчей, 7 мячей. Ветеран пропустил полгода из-за тяжелой травмы колена.

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