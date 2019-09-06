Ярмоленко лідирує в голосуванні за кращий гол місяця в "Вест Хемі"

Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко займає перше місце в голосуванні за найкращий гол Молотобойців в серпні. Про це повідомляє сайт лондонського клубу.

М'яч українця в ворота "Норвіча" (2: 0) став першим в АПЛ майже за рік. В даний момент у Ярмоленко 33% голосів користувачів, у найближчого переслідувача, Себастьєн Аллі - 24%. У голосуванні беруть участь ще два голи Аллі і м'ячі гравців академії "молотобійців" Натана Холланда і Джо Пауелла.

Ярмоленко забив перший гол в сезоні за "молотобійців" з вересня минулого року.

Таким чином, "Вест Хем" набрав 7 очок і на час перемістився на 5 місце в турнірній таблиці. У наступному турі команда зіграє на виїзді проти "Астон Вілли", 16 вересня.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко пояснив причину зміни ігрового номера на футболці в "Вест Хемі" з 20 на 7. Півзахисник виступає під 7 номером у складі збірної України, також це щаслива для нього цифра.