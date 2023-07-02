Резников о танках Leopard в Украине: их время придет

В Украину были доставлены десятки танков Leopard от Германии, и вскоре военная техника покажет свою работу в боевой обстановке на линии фронта.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Также глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

"Леопард - гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки "Леопардов" приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!" - укзывается в публикации.

The Leopard is a proud and strong animal. It loves freedom, a fair fight and good food.

Dozens of Leopards came to Ukraine to show what they are capable of. And their time will come!

Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 2, 2023

Передача Украине танков Leopard

Германия поддерживает Украину в отпоре российской полномасштабной военной агрессии. Наша страна же получила от ФРГ новейшие танки Leopard 2A6, а также бронетехнику, ЗРК, зенитные установки.

Добавим также, что некоторые страны Европы также решили предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

Добавим также, что для ремонта этих танков Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Польша и Германия в конце мая планировали открыть ремонтный центр танков Leopard на польской территории. Но до сих пор страны не могут договориться.