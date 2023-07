Резников о танках Leopard в Украине: их время придет

Также глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

"Леопард - гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки "Леопардов" приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!" - укзывается в публикации.

The Leopard is a proud and strong animal. It loves freedom, a fair fight and good food.

Dozens of Leopards came to Ukraine to show what they are capable of. And their time will come!

Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm