Резко похолодает и заснежит. Синоптики рассказали о погоде на выходных в Украине

Суббота, 15 марта

В субботу, 15 марта, в Украине ожидется похолодание на части территории Украины. Дождь, а местами даже снег, накроет все западные области с переходом на часть центра, весь север и часть востока (Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская области).

Ночью температура существенно снизится, например, в Волынской и Ровенской областях, термометры покажут не больше +3 градусов. При этом снег выпадет в Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Днем температура тоже начнет снижаться, но пока только в части областей. В частности, в Ровенской днем будет не больше +4 градусов. В остальных областях, кроме запада, днем еще удержатся высокие температуры +20...+22 градусов, в Крыму - до +23.

В Киеве 15 марта будет дождливо, ночью и днем в пределах +6...+8 градусов.

Погода в Украине 15 марта (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 16 марта

В воскресенье, 16 марта, температура снизится по всей Украине, за исключением юга, где в том же Крыму все же будет тепло, до +23 градусов. Дожди, а местами со снегом, пройдут в следующих регионах:

в Черновицкой;

Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской;

Киеве (в том числе со снегом), Киевской;

Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской.

Ночью вероятен мороз, например, в Волынской, Ровенской (до -2 градусов), в Черниговской, Львовской областях (до -1 градуса). Днем холоднее всего будет на Прикарпатье, до +5 градусов, хотя на Закарпатье - до +12. Теплее всего днем, кроме юга, будет еще и в Запорожской области, до +20.

В Киеве будет снег с дождем, ночью до +2, днем до +6 градусов.

Погода в Украине 16 марта (meteo.gov.ua)