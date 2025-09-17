ua en ru
Рискуют жизнью ради безопасности других. В Украине отмечают День спасателя

Среда 17 сентября 2025 11:10
В Украине отмечают День спасателя (фото: DSNS/Telegram)
Автор: Василина Копытко

17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Это праздник мужества, отваги и самопожертвования людей, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради безопасности других.

РБК-Украина рассказывает о Дне спасателя.

Как появился праздник

День спасателя установили указом Президента Украины от 12 сентября 2008 года. Инициатива исходила от общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Это профессиональный и одновременно общественный праздник, ведь чествует не только служащих, но и всех граждан, которые помогают преодолевать техногенные и природные катастрофы.

День спасателя празднуют:

  • сотрудники аварийно-спасательных служб;
  • пожарные;
  • другие специальные формирования;
  • добровольцы и граждане, которые принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Работа спасателей стала особенно опасной во время войны. По состоянию на конец июля, с начала полномасштабного вторжения погибли 105 спасателей - ГСЧС, еще 502 получили ранения.

Рискуют жизнью ради безопасности других. В Украине отмечают День спасателяУкраинские спасатели во время выполнения задач (фото: facebook.com_DSNSKyiv)

Рискуют жизнью ради безопасности других. В Украине отмечают День спасателяСпасатели рискуют собственной жизнью, спасая украинцев во время российских обстрелов (фото: Getty Images)

История празднований

В 1995-2004 годах в Украине официально отмечали День работника пожарной охраны. С 1998 по 2003 год существовал отдельный День спасателя (в последнюю субботу октября). В следующие три года вместо этих дат ввели День работников гражданской защиты, который праздновали 17 сентября.

В 2008 году окончательно установили современный День спасателя, который объединил все предыдущие даты.

Добавим, что согласно Кодексу гражданской защиты Украины, главным аварийно-спасательным подразделением государства является Оперативно-спасательная служба гражданской защиты, которая подчиняется Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Поздравление президента с Днем спасателя

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем спасателя работников соответствующих служб.

"Сегодня день тех, кто несмотря ни на что спасает жизни и всегда приходит на помощь. Наши спасатели одними из первых прибывают на места российских обстрелов, достают людей из-под завалов, тушат пожары и поддерживают. Мы в Украине знаем, что всегда и везде можем рассчитывать на помощь", - заявил президент.

Зеленский поблагодарил всех работников и работниц ГСЧС Украины.

"Спасибо каждому и каждой, кто выбрал для себя такую нелегкую, но очень важную миссию - спасать других. Всегда помним всех спасателей, которые погибли, помогая и спасая наших людей", - добавил глава государства.

Читайте также о том, что 17 сентября чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это один из самых известных осенних праздников, который имеет глубокую историю и особые традиции.

Ранее мы писали об истории Дня работника военкоматов в Украине.

При подготовке материала использовали: статью "Википедии", данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пост президента.

