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Риски землетрясения в Украине незначительны, - ГСЧС

Фото: риск землетрясения в Украине незначителен, заверили в ГСЧС (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что риски землетрясения в Украине незначительны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчука на брифинге в медиа-центре Украина - Укринформ.

"В первую очередь сообщение о вероятности землетрясения в Украине распространяется с целью посеять панику среди населения. Безусловно, риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине грозит такого же масштабные землетрясения, мы не можем . Есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить" , - отметил Демчук.

Напомним, что сильные землетрясения в Карпатах, украинской сейсмоопасной зоне, за последние 50 лет происходили: 22 октября и 10 ноября 1940 года, 4 марта 1977-го, 31 августа 1986 года. Однако они не носили разрушительного характера.

Также сильные землетрясения могут произойти в Крыму, у которого есть собственные сейсмоактивные зоны, в частности южное побережье. Там в 1927 году произошло такое сильное землетрясение, что оно фактически разрушило все побережье.

РБК-Украина сообщало, что ученые Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) за последние сутки зафиксировали сотни землетрясений в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и Индонезии.

Кроме того, мы писали, насколько вероятно землетрясение в Киеве и стоит ли бояться разрушений.

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ГСЧС