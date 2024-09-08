Риск применения ядерного оружия РФ по Украине был реален, - глава ЦРУ

Он отметил, что внезапный прорыв ВСУ на северо-востоке Украины вызвал опасения, что российский диктатор Владимир Путин примет самые крайние меры, что в свою очередь, вызвало всплеск дипломатической активности.

"Осенью 2022 года был момент, когда я подумал, что существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия", - сказал Бернс, впервые общаясь с главой британской внешней разведки Ми-6.

Он добавил, что президент США Джо Байден отправил его поговорить с российским коллегой Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы предельно ясно объяснить, какими будут последствия такого рода эскалации.

Так, в ноября 2022 года Бернс отправился в Анкару (Турция), чтобы встретится с Нарышкиным на, как предполагалось, первой личной встрече высокопоставленных должностных лиц двух стран после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Он передает сообщение о последствиях применения ядерного оружия Россией и рисках эскалации для стратегической стабильности", - говорилось тогда в заявлении Белого дома.

Telegraph пишет, что в октябре 2022 года возникли опасения относительно возможной атаки РФ после того, как российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украины собирается использовать радиоактивную "грязную бомбу".

Тогда кремлевские СМИ начали писать, что Киев собирает ядерные материалы для использования на поле боя в "грязной бомбе" или "ядерном орудии малой мощности".

В свою очередь, Британия немедленно отвергла эти обвинения, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сама явно планировала атаку с применением "грязной бомбы".