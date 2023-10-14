Риск потери флота заставит РФ не блокировать украинский экспорт, - разведка Британии

Как отмечает разведка, после серии ударов в августе и сентябре российский Черноморский флот, скорее всего, удвоил свою оборону. РФ перебазировала корабли и подлодки, в том числе ракетоносители, из Севастополя в Новороссийск.

Кроме того, Россия вынуждена защищаться от надводных дронов, атак беспилотников и ракетных ударов Украины. Однако Черноморский флот продолжает запускать ракеты по Украине. Разведка считает, что оккупанты могут это делать и с восточной части Черного моря.

"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий откровенной атаки российскими военно-морскими силами на торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине", - говорится в сводке разведки.

Атаки Украины на корабле

Напомним, украинские военные этим летом и осенью неоднократно атаковали российские корабли. Защитники наносили удары не только у побережья Крыма, но и в районе бухты Новороссийска.

Так, вчера источники РБК-Украина сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Для этого было использовано экспериментальное вооружение.

Спикер ВМС подтвердил, что патрульный корабль "Павел Державин" был дважды атакован у берегов Севастополя.