RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские шахматисты призвали соперников заблокировать возвращение России в турниры ФИДЕ

Фото: Руслан Пономарев и Василий Иванчук на Шахматной олимпиаде (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Андрей Костенко

Участники Шахматной олимпиады под флагом Украины обратились к иностранным коллегам с призывом предотвратить возвращение России и Беларуси в международные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФШУ.

Отечественные шахматисты изложили позицию в письме, которое обнародовала Федерация шахмат Украины. Скандальное голосование намечено на 21-22 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Будапеште.

"Как вам известно, Ассамблея рассмотрит вопрос о снятии санкций против российской и белорусской шахматных федераций, – говорится в обращении. – Мы считаем, что обсуждение этого вопроса является не только преждевременным, но и глубоко аморальным, учитывая постоянные обстоятельства, влияющие на нашу Родину. и международное сообщество".

В письме украинские гроссмейстеры также подчеркнули, что "решение об отмене санкций может ободрить агрессоров и взорвать безопасность игроков из пострадавших стран, включая Украину".

"Мы призываем вас давить на свои национальные федерации, чтобы эта тема даже не была включена в повестку дня для обсуждения", – заявили украинские шахматисты.

Письмо подписали 13 игроков и тренеров сборных Украины, представляющих наше государство на Шахматной олимпиаде в Будапеште. В частности, Александр Белявский, Михаил Бродский, Наталья Букса, Евгения Долуханова, Инна Гапоненко, Василий Иванчук, Антон Коробов, Владимир Онищук, Юлия Осьмак, Руслан Пономарев, Анна Ушенина, Андрей Волокитин и Наталья Жукова.

За что могут проголосовать в Будапеште

ФИДЕ может позволить россиянам и белорусам вернуться к соревнованиям под своими флагами и проводить турниры на своей территории. С таким предложением выступил президент Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Толбаев.

Для принятия решения необходима поддержка большинства из 199 стран-участниц ФИДЕ. По правилам, у каждой федерации есть один голос, несмотря на количество и уровень шахматистов. Поэтому есть опасения, что многие страны Африки и Азии проголосуют в пользу РФ.

Ранее на Шахматной олимпиаде исполнилось пророчество Коробова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены