Риск опасности очень высок. Гуменюк предупредила об угрозе ракетоносителей в Черном море

"Сейчас в Черном море ракетно-ударная группировка состоит из четырех ракетоносителей: два подводных и два надводных. В таком случае может быть готовы 24 "Калибра" для использования. И это очень высокий риск ракетной опасности и угрозы из акватории моря", - заявила она.

Гуменюк добавила, что россияне, хоть и давно не использовали "Калибры", могут прибегнуть к их применению.

"Учитывая то, что уже давно враг не использовал "Калибры", и даже учитывая те сложности, которые у них есть с обеспечением дальнейшей логистики и обслуживания, они способны прибегнуть к использованию, и поэтому эту опасность сбрасывать со счетов нельзя", - отметила она.

При этом призвала реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ракетоносители РФ в Черном море

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ в течение длительного времени держит в акватории Черного моря на боевом дежурстве разное количество ракетоносителей.

По ее словам, такая тактика может свидетельствовать как о подготовке россиян к предстоящему удару "Калибрамы", так и использоваться врагом с целью рассредоточить внимание украинских сил ПВО.

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