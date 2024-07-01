Риск кризиса в зоне евро растет из-за результатов выборов во Франции, - Reuters

Как отмечается в публикации, главный страх на данный момент заключается в том, что Франция, где крайне правая партия "Национальное объединение" побеждает в первом туре внеочередных парламентских выборов, может вступить в период крайней политической нестабильности и финансового расточительства. Это может привести к резкому росту доходности французских государственных облигаций.

Другие страны еврозоны с высокой задолженностью, особенно Италия, могут пострадать от заражения. Единая валюта тогда окажется на грани краха. Франция и Италия - гораздо более крупные экономики, чем Греция и другие страны еврозоны, которые оказались в центре последнего кризиса.

Но этот сценарий не кажется неизбежным, поскольку Жордан Барделла, крайне правый кандидат на пост премьер-министра, смягчает финансовые обещания своей партии. "Национальное объединение" надеется на победу на президентских выборах во Франции в 2027 году, и было бы глупо подорвать доверие к нему, спровоцировав до этого финансовый кризис.

Инвесторы не очень обеспокоены. С тех пор как президент Эммануэль Макрон объявил о выборах, разница в доходности французских и немецких 10-летних государственных облигаций увеличилась, с 49 базисных пунктов до 85 базисных пунктов. Реакция в Италии была ограниченной: спред доходности ее облигаций относительно немецких облигаций вырос до 162 базисных пунктов с 133 базисных пунктов. Еще в 2011 году, когда премьер-министром был Сильвио Берлускони, разрыв достигал 560 базисных пунктов.

Тем не менее, среднесрочные перспективы единой валюты вызывают беспокойство. Большие долги, неотложные потребности в расходах и низкий рост во многих странах в период растущего национализма и геополитического конфликта создают проблемы, пишет Reuters.

Линии обороны

Еврозона имеет способы защитить себя от финансового кризиса. Если спреды доходности облигаций страны резко расширятся, Европейский центральный банк может вмешаться и купить ее долг. Его инструмент защиты трансмиссии (TPI) призван "противодействовать необоснованной, беспорядочной динамике рынка".

Центральный банк гораздо более готов к вмешательству, чем в начале последнего кризиса евро. И только после того, как Марио Драги стал ее президентом и пообещал сделать " все, что потребуется", в 2012 году ЕЦБ разработал инструмент для борьбы с хаосом на рынке.

ЕЦБ заявляет, что придет на помощь только в том случае, если страна будет проводить "здравую и устойчивую бюджетную и макроэкономическую политику". Таким образом, правительство-правонарушитель может остаться один на один с долговыми инвесторами, как это было с Грецией до тех пор, пока она не приняла ответственную бюджетную программу в 2015 году.

Математика долга

Одно из отличий сегодняшней ситуации от кризиса евро состоит в том, что процентные ставки теперь выше. Поэтому обслуживание государственного долга обходится дороже.

По данным Международного валютного фонда, в прошлом году заимствования Италии составили 137% национального дохода, тогда как долг Франции составил 111%, . Между тем, дефицит бюджета двух стран, составили 7,2% и 5,5% ВВП соответственно.

Европейская комиссия в прошлом месяце пришла к выводу, что обе страны – вместе с еще семью, которые используют единую валюту, и тремя, которые ее не используют – имеют чрезмерный дефицит. В ближайшие месяцы она попытается убедить каждую из них сократить свой коэффициент задолженности в рамках процедуры чрезмерного дефицита союза. Франции и Италии, возможно, придется ужесточить фискальную политику на 0,5% и 0,6% ВВП соответственно, если у них будет максимум семь лет на корректировку.

Политики не захотят сокращать государственные расходы или повышать налоги, поскольку это подорвет их популярность и замедлит экономический рост. Но они вполне могут договориться о сделке с Еврокомиссией. Если так, то рынки пока должны оставаться спокойными.

Проблема в том, что, согласно прогнозам МВФ, в настоящее время коэффициент долга будет продолжать расти, достигнув 145% ВВП в Италии и 115% во Франции к 2029 году. Таким образом, коэффициенты заимствования останутся высокими даже после некоторой фискальной оптимизации.

Также будет трудно сдерживать дефицит. В ближайшие годы всем европейским правительствам придется тратить больше денег на оборону, борьбу с изменением климата и старением населения.

Страны еврозоны не смогут просто вырасти из своих долгов. Французская экономика будет расти в среднем всего на 1,3% в течение следующих шести лет, в то время как Италия сможет вырасти только на 0,6%, согласно данным МВФ .

Их задача еще больше усложнится, если геополитическая ситуация ухудшится. Ползучая холодная война между Китаем и Соединенными Штатами и, как следствие, фрагментация глобальной торговой системы уже сдерживают мировую экономику. Если Дональд Трамп вернется в Белый дом и выполнит свои обещания ввести тарифы, экономический рост получит еще один удар.

ЕС мог бы противостоять некоторым из этих сил, если бы он мог повысить производительность и инвестиции. Это могло бы укрепить свой единый рынок, который в настоящее время не включает в себя энергетику, рынки капитала и цифровые коммуникации. Он мог бы принять целевую промышленную политику в масштабах всего ЕС, финансируемую из центрального бюджета, чтобы не отставать от Китая и США, которые используют субсидии для поддержки своих компаний.

Драги скоро разработает проект в этом направлении. Проблема в том, что эта политика требует большего единства. Националистические политики, число которых растет по всему ЕС, не захотят их принять. Таким образом, еврозона, похоже, обречена на медленный рост и высокий долг. "По мере того, как на лесной подстилке накапливается все больше сухого трута, риск нового пожара продолжает расти", - пишет Reuters.