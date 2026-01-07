Риск безработицы и крах промышленности: в ICC Ukraine предупредили об угрозе эконорм ЕС

Введение европейских экологических норм без учета военного положения несет высокий риск деиндустриализации Украины.
Об этом заявил президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов, комментируя введение Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) и новые экологические нормативы, пишет РБК-Украина.
По его словам, новые требования по сокращению выбросов являются частью климатической политики ЕС и глобального курса на декарбонизацию, однако для Украины их имплементация происходит в принципиально других условиях - полномасштабной войны. Часть предприятий работает с перебоями, часть подверглась разрушениям или релокации, логистика затруднена, а доступ к инвестициям ограничен.
"Без гибких переходных периодов и специальных режимов для воюющей страны экологические нормы могут стать не инструментом развития, а дополнительным фактором давления на промышленность", - подчеркнул Щелкунов.
Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе масштабная модернизация для большинства предприятий нереалистична - сейчас, по его словам, можно закладывать основу для будущей трансформации - проводить аудит выбросов, оценивать технологические разрывы с европейскими стандартами и готовить проекты для участия в международных программах восстановления. Но в условиях военного положения бизнес вынужден направлять ресурсы на сохранение производства, персонала, энергетической и физической безопасности.
Отдельно президент ИСС Ukraine обратил внимание на неравные условия для украинской и европейской промышленности. Европейские компании проходили "зеленую" трансформацию десятилетиями при активной государственной поддержке - через гранты, фонды и компенсационные механизмы. Украинская же промышленность таких инструментов пока не имеет, но одновременно выполняет критическую роль для экономики и обороноспособности.
"Если механизмы CBAM и другие экологические ограничения будут применяться без учета военного положения, это может привести к сокращению производства, потере экспортных рынков и рабочих мест", - подчеркнул он.
Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) также предостерегли, что предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации, если в нем не будут определены реальные источники финансирования трансформации.
Сейчас только модернизация металлургии требует 12 млрд евро, а общая потребность в финансировании климатического плана - более 100 млрд евро: в условиях войны, энергокризисов и падения производства такие инвестиции невозможны без поддержки международных партнеров.
Напомним, по данным ФРУ, в случае введения СВАМ для Украины, уже к 2034 гг. падение ВВП составит 8,7 млрд долларов до 2026 г., а в 2034 - уже 11,3 млрд долларов.
Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить 2,8 млрд долларов в 2026 году, и достичь 3,6 млрд долларов в 2034 году.
Как сообщалось ранее, директор GMK Center Станислав Зинченко подчеркивал, что Украина может получить отсрочку действия механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), однако лишь при условии активной и быстрой работы правительства.
К тому же руководитель проекта "Климатическая платформа ФРУ" Ольга Кулик предупреждала, что CBAM несет для украинской экономики значительно более серьезные риски, чем может показаться на первый взгляд.