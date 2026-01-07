Риск безработицы и крах промышленности: в ICC Ukraine предупредили об угрозе эконорм ЕС

По его словам, новые требования по сокращению выбросов являются частью климатической политики ЕС и глобального курса на декарбонизацию, однако для Украины их имплементация происходит в принципиально других условиях - полномасштабной войны. Часть предприятий работает с перебоями, часть подверглась разрушениям или релокации, логистика затруднена, а доступ к инвестициям ограничен.

"Без гибких переходных периодов и специальных режимов для воюющей страны экологические нормы могут стать не инструментом развития, а дополнительным фактором давления на промышленность", - подчеркнул Щелкунов.

Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе масштабная модернизация для большинства предприятий нереалистична - сейчас, по его словам, можно закладывать основу для будущей трансформации - проводить аудит выбросов, оценивать технологические разрывы с европейскими стандартами и готовить проекты для участия в международных программах восстановления. Но в условиях военного положения бизнес вынужден направлять ресурсы на сохранение производства, персонала, энергетической и физической безопасности.

Отдельно президент ИСС Ukraine обратил внимание на неравные условия для украинской и европейской промышленности. Европейские компании проходили "зеленую" трансформацию десятилетиями при активной государственной поддержке - через гранты, фонды и компенсационные механизмы. Украинская же промышленность таких инструментов пока не имеет, но одновременно выполняет критическую роль для экономики и обороноспособности.

"Если механизмы CBAM и другие экологические ограничения будут применяться без учета военного положения, это может привести к сокращению производства, потере экспортных рынков и рабочих мест", - подчеркнул он.