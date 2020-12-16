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Міжбанк відкрився подальшим падінням курсу долара

Київ, Середа 16 грудня 2020 10:21
Міжбанк відкрився подальшим падінням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коштує дешевше 28 гривень, євро - дешевше 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 33,65 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6850 грн/долар, євро 33,6411 - 33,6566 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3766 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим падінням курсу долара

Нагадаємо, 15 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7550 - 27,7750 грн/долар, євро 33,7139 - 33,7382 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,759 гривень за 1 долар (-0,1071 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,8661 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 8 вересня - 27,7509 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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