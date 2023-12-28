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Рождественский сбор на автомобиль бойцам 14-го отдельного полка ВСУ

Четверг 28 декабря 2023 16:34
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Рождественский сбор на автомобиль бойцам 14-го отдельного полка ВСУ Фото: рождественский сбор на автомобиль бойцам 14-го отдельного полка ВСУ (14 отдельный полк ВСУ)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам из 14-го отдельного полка ВСУ, которые дронами уничтожают врага на Запорожском направлении, нужен автомобиль. Всего необходимо собрать 330 тысяч гривен.

Более детально о сборе - в материале РБК-Украина.

Донат - это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы спокойно провести новогодние праздники. Сегодня воины нуждаются не только в благодарности, но и хотят ощутить единство тыла с фронтом.

Рождественский сбор на автомобиль бойцам 14-го отдельного полка ВСУФото: сбор на авто для украинских военных

Помощь в покупке автомобиля может стать нашим подарком военным из 14-го отдельного полка, как благодарность за их защиту страны.

Собрать большую сумму в сжатые сроки довольно сложно, так что приглашаем сделать подарок военным в качестве доната. Верим в магию Рождества и людей, которые ее создают.

Ссылка на банку - тут.

Номер карты банки: 5375 4112 1259 8549.

Напомним, ранее украинские защитники показали видео продвижения на Запорожском направлении. Оккупанты, убегая со своих позиций, бросали оружие и личные вещи.

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