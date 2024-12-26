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Рождественский удар по Харькову: более 1000 многоквартирных домов остаются без тепла

Фото: Отопление в Харькове (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за атак РФ на критическую инфраструктуру Харьковской области без теплоснабжения до сих пор остаются 1055 многоквартирных домов в Харькове и почти 17 тысяч абонентов в Харьковском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, в результате ударов российской армии на Рождество без тепла оказалось более полумиллиона абонентов в регионе. Сейчас тепло уже вернули для более 300 тысяч потребителей. Восстановительные работы продолжаются. В Харькове без теплоснабжения остаются 92 104 абонента.

Кроме того, в течение суток россияне нанесли более 10 ударов дронами-камикадзе в Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах и самом Харькове. Часть беспилотников удалось сбить силам ПВО.

В результате обстрелов пострадали мирные жители. В частности:

  • 25 декабря около 09:40 в результате удара по поселку Новоосиново Купянского района погибла женщина
  • 26 декабря около 05:30 в поселке Двуречная ранена 50-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу

Работы по восстановлению теплоснабжения и ликвидации последствий атак продолжаются.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Харькову утром 25 декабря. Оккупационные войска выпустили по городу 12 ракет. В результате атаки значительная часть города осталась без отопления.

Вечером того же дня в Харькове частично восстановили подачу централизованного отопления. Это удалось сделать для жителей более 1300 домов.

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ХарьковРакетный удар