Рождественский удар по Харькову: более 1000 многоквартирных домов остаются без тепла

По его словам, в результате ударов российской армии на Рождество без тепла оказалось более полумиллиона абонентов в регионе. Сейчас тепло уже вернули для более 300 тысяч потребителей. Восстановительные работы продолжаются. В Харькове без теплоснабжения остаются 92 104 абонента.

Кроме того, в течение суток россияне нанесли более 10 ударов дронами-камикадзе в Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах и самом Харькове. Часть беспилотников удалось сбить силам ПВО.

В результате обстрелов пострадали мирные жители. В частности:

25 декабря около 09:40 в результате удара по поселку Новоосиново Купянского района погибла женщина

26 декабря около 05:30 в поселке Двуречная ранена 50-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу

Работы по восстановлению теплоснабжения и ликвидации последствий атак продолжаются.