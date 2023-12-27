"Рождественская гонка" глазами украинского биатлониста. Что нужно знать о World Team Challenge

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный накануне последней совместной "Рождественской гонки" (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

Сколько бежать

Правила WTC несколько похожи на формат проведения одиночной смешанной эстафеты, однако имеют определенные отличия.

На старт "Рождественской гонки" выйдут 10 команд: две пары из Германии и по одной из Норвегии, Австрии, Чехии, Бельгии, Словении, Швейцарии, Украины и Франции.

Кстати, именно французы Жюлия Симон и Фабьен Клод являются победителями последнего World Team Challenge.

Гонка будет проходить в два этапа. Первым состоится масс-старт, который все 10 команд начнут одновременно. Он будет включать по 4 огневых рубежа для мужчин и женщин: 2 лежа и 2 стоя.

По результатам масс-старта пройдет гонка преследования. Однако интервалы времени для старта будут сокращаться вдвое по сравнению с тем, как команды завершат предыдущий этап.

Более того, все сборные, отстающие от лидеров на 45 секунд и более, начнут преследование одновременно. Таким образом, даже у тех пар, которые неудачно проведут первую часть гонки, все равно останутся шансы на победу.

Дмитрий Пидручный и Филипп Наврат во время WTC 2022 (фото: Biathlon auf Schalke)

Длина одного круга маршрута составляет 1291 метр. Однако в отличие от обычной смешанной одиночной эстафеты, на стрельбище WTC не будет дополнительных патронов. Каждый недостаток заставит спортсменов преодолеть дополнительные 75 метров штрафного круга.

В целом благодаря динамическому формату гонки организаторы обещают держать в напряжении от начала до конца как команды, так и зрителей.

"Лайфхаки" прохождение трассы в Гельзенкирхене

Маршрут трассы на "Арене Шальке" (фото: Biathlon auf Schalke)

"Самое сложное место на трассе - крутой подъем и спуск, за которыми следует резкий поворот под 90 градусов. На нем за историю гонки было больше падений", - говорит капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный.

По его словам, акцент во время "Рождественской гонки" идет на быструю и точную стрельбу. Трасса не слишком длинная, поэтому все зависит от того, как отстрелялся спортсмен и на сколько штрафных кругов ушел.

"Последний раз на "Арене Шальке" я был в 2019 году, когда бежал гонку с Анастасией Меркушиной. Затем два года подряд гонка проходила в Рупольдинге, а в прошлом году я не смог принять участие, потому что только перенес операцию на колено... Трасса состоит из части внутри стадиона и за его пределами. Очень важно быть готовым к большому количеству поворотов на стадионе и уметь их проходить", - рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Пидручный (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

А еще спортсмены должны быть готовы к тому, что погода внутри и снаружи может сильно отличаться. Так, на стадионе может вообще не снежить и не быть ветра, что хорошо для стрельбы, а за его пределами лить дождь или падать снег

"Готовился ли я к гонке? Нет, потому что считаю, что она показательна, для зрителей. У меня было время отдохнуть дома с семьей после двух сложных этапов Кубка мира и воспользовался этой возможностью сполна", - признается украинский чемпион.

"Буду смотреть уже в направлении следующих этапов, Чемпионата мира и Европы. А пока, могу сказать, что последняя гонка в 2023-м будет очень динамичной, интересной и с постоянной сменой лидеров", - делится с читателями РБК-Украина Дмитрий.

Учебный во время празднования Рождества со своей семьей

(фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

История World Team Challenge

World Team Challenge впервые была проведена на "Фельтинс-Арене" в 2002 году.

С того момента "Рождественская гонка" лишь дважды меняла место. Так, в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса старты были перенесены в немецкий Рупольдинг.

Отменить гонку на арене также пришлось в 2010 году. Тогда за неделю до проведения соревнований под давлением снега рухнула часть крыши над главной трибуной.

Таким образом, в 2011-м было проведено две "Рождественские гонки": одна весной, за 2010, а другая, как всегда, в декабре.

"Рождественская гонка" довольно популярна среди фанатов и биатлонистов (фото: Biathlon auf Schalke)

Успехи Украины на WTC

С момента основания гонки Украина 16 раз участвовала и дважды побеждала. Это, в частности, удалось в 2008-м Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле, а в 2014 году - Валентине Семеренко и Сергею Семенову.

Еще 4 раза украинские команды занимали вторую позицию.

В последний раз это произошло в 2019-м, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный выиграли серебро, отстав от норвежских спортсменов всего на 25,7 секунды.

В общем медальном зачете Украина занимает 4 позицию.

Награждение призеров и победителей World Team Challenge в 2019-м (фото: Biathlon auf Schalke)

В последнее время наши спортсмены не слишком успешно проводили старты в Рупольдинге и Гельзенкирхене. Однако в этом году украинские болельщики надеются увидеть лучший результат украинской команды.

К слову, для Подручного это будет уже четвертая "Рождественская гонка". Джима будет соревноваться в WTC пятый раз.

Где и когда смотреть "Рождественскую гонку"

По регламенту сначала состоятся соревнования по шутауту - скоростной перестрелке (старт в 18:40 по киевскому времени). После этого биатлонисты сначала пробежат масс-старт (в 19:15), по результатам которого будет сформирован стартовый список преследования (в 20:05).

В прямом эфире в Украине гонку можно будет посмотреть на сайте и телеканале "Суспільне: Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".

Также прямую трансляцию можно будет смотреть на телеканале Eurosport 1.

Начало трансляции масс-стартов запланировано на 19:10, преследований - на 20:00.

"Рождественская гонка" стартует вечером 28 декабря (фото: Biathlon auf Schalke)