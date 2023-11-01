Резню в Каменце-Подольском расследуют по трем статьям: что говорят в полиции

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на среду, 1 ноября, в одном из районов города. Правоохранители получили сообщение о том, что трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли ножевое ранение случайному прохожему.

Потом неизвестные вошли в подъезд дома по улице Космонавтов. Там они по хулиганским мотивам избили еще троих пострадавших и убили 42-летнего местного жителя.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 и ч.4 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия), п.7 ч.2 статьи 115 (преднамеренное убийство по хулиганским мотивам), ч.2 146 (незаконное лишение свободы человека) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлены им о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Каменце-Подольском трое военнослужащих устроили пьяную поножовщину. В результате один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Напомним, недавно в Павлограде (Днепропетровская область) мужчина с ножом напал на прибывших по вызову полицейских. Чтобы успокоить мужчину, стражам порядка пришлось стрелять в него.

А в конце октября в Киеве неизвестные напали с ножом на военного. Военного госпитализировали, а нападающих ищут.

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