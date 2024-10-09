В Ровно выставили на аукцион "декоммунизированный" памятник

"Продаем остатки советского совета для поддержки ВСУ", - так описал инициативу он в своем Telegram-канале.

Шакирзян напомнил, что ранее обещал демонтированные памятники советских времен и посвященные коммунистическому прошлому использовать для поддержки украинских воинов.

Таким образом, на аукцион был выставлен бронзовый бюст советскому разведчику М.И. Кузнецова. Шакирзян сообщил, что вес памятника составляет 430 килограмм, поэтому стартовая цена составляет 76 000 гривен.

"Демонтаж памятников в рамках декоммунизации, а особенно именно бюст этого деятеля, вызвало немало шума. Против меня в России даже возбудили уголовное производство. Но мой ответ остается неизменным: если вам так важен этот персонаж – дайте за него самую высокую цену на аукционе 15 октября и забирайте себе", - отметил чиновник.

Он добавил, что средства будут направлены на закупку дронов и другую поддержку для ВСУ.





Фото: снос бронзового бюста советскому разведчику М.И. Кузнецова (t.me victorshakirzyan)

"Такая же участь ожидает и другие демонтированные в рамках декоммунизационных процессов памятники и барельефы", - пообещал он.

Чиновник напомнил, что Украина имеет свою историю, своих Героев, которых будет уважать и которым будет устанавливать памятные знаки.

"Мы вместе творим будущее независимой и свободной от имперских посягательств страны. И делаем для этого все возможное!" – подчеркнул Шакирзян.