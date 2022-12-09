В Ровно свет будут выключать на более длительный срок: мэр назвал причину

В Ровно могут увеличить интервалы отсутствия электроэнергии в городе. Это связано с уменьшением лимитов, выделенных на область "Укрэнерго" практически в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третяка.

"Ровняне, информирую вас, что могут увеличиться перерывы в электроснабжении. Причина этого - уменьшение лимитов потребления электрики для нашей области",- написал он.

По словам Третьяка, при необходимости в 485 МВт (показатели Ровенской области в декабре 2021 года) сегодня область получила 263 МВт.

"В "Ровнооблэнерго" сообщили, что получили команду на снижение показателей потребления электроэнергии. Предоставленных "Укрэнерго" лимитов потребления для Ровенской области крайне мало, чтобы придерживаться выполнения графиков. Тем самым продолжительность перерывов в электроснабжении может увеличиться", - констатировал мэр.