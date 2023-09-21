В Ровно "прилеты" по энергетической и гражданской инфраструктуре, есть обесточивание

Утром 21 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Ровно. В результате атаки есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.
"Ровенская область потерпела несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре", - сообщил Коваль.
В частности, по его словам, пострадали СТО и пять автомобилей, которые находились на ее территории. Погибших и пострадавших нет.
В результате атаки часть Ровенского района осталась без электроэнергии. В настоящее время энергетики активно работают над восстановлением.
Сегодня утром, 21 сентября, российские оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.
Все последствия вражеских обстрелов украинских городов 21 сентября - читайте в материале РБК-Украина.
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