На уровне чувств: как строить диалог о возвращении украинцев из вынужденной эмиграции

– Как, по вашему мнению, проекту о возвращении работать и взаимодействовать с разными аудиториями украинцев за рубежом, когда информационная война пытается убедить весь мир, что Украина в руинах и жизнь здесь остановилась?

– Мы должны понимать, что такую ​​объективно сложную ситуацию враг не может не использовать для усиления своих нарративов, чтобы максимально противостоять возвращению украинцев домой и консолидации украинского общества. Но в то же время, это не должно останавливать нас в поднятии темы "большого возвращения".

По аналогии с большим переселением народов, мы можем говорить о большом возвращении тех более 5 миллионов человек, которые вынуждены были покинуть свои дома. Конечно, основная проблема сейчас – физическая безопасность из-за усиления российских ударов, изменение их времени и новые технологии, применяемые врагом. И все же мы не должны прекращать диалог о необходимости возвращения украинцев. И это нужно не только нам.

Выехавшие люди сами хотят вернуться, хотят жить там, где и когда-то, чувствовать свои корни. Украина, государство, города – это, прежде всего, люди. Важно сохранить не только границы и территории, но и наполнение этих территорий людьми.

– Расскажите, пожалуйста, немного больше о проекте. Поддерживают ли его реализацию иностранные партнеры?

– Мы будем работать как составляющая проекта "YOUA – формируем новые пути, строим будущее Украины", которая внедряется по поручению Правительства Германии и имплементируется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Если глобально, то задача YOUA комплексная – усиление возможности украинских партнеров на национальном и местном уровнях для поддержки процессов возвращения и реинтеграции граждан Украины. Это и проведение социологических исследований, и создание практических инструментов как цифровой платформы "Додому" с четким путем возвращения в Украину, и работа с громадами. Мы ценим поддержку наших партнеров из Германии, которые понимают важность общественного диалога в этой тематике. Наша общественная организация сосредоточится на развитии коммуникации с диаспорой.

– Тема возвращения очень чувствительна. Как коммуницировать, чтобы не углублять пропасть между уехавшими и оставшимися? Это ведь одна из самых любимых тем для манипуляций на сегодня.

– В этом году ОО "Интерньюз-Украина" вместе с исследовательской компанией CAT-UA анализировали линии раскола в дискуссиях внутри страны. И обнаружили, что среди восьми исследованных тем наивысший уровень разграничения и напряжения вызвала именно тема выезда украинцев за границу и их возвращение – 43%. Проявления понимания позиций друг друга были достаточно единичными, и это не может не беспокоить.

Для нас это четкий сигнал: нужен диалог. Как его добиться? Диалог должен происходить по принципу равный равному. Это должен быть разговор о болях, которые есть у всех, кто переживает вторжение, их обсуждение для поиска взаимопонимания. Есть миф, будто все уехавшие живут как так называемый "батальон Монако". Однако большая часть из этих 5 миллионов находится в совершенно иных условиях, чем экс-политики или селебритиз.

В Украине бытовой комфорт и сервисы развиты очень высоко, и потерю этого комфорта "под рукой" испытывает очень много вынужденных переселенцев. Другая система, другие цены, медицина, образование, чужой ландшафт – прежде всего нужно приспосабливаться. Есть очень заботливые host families, но есть и случаи токсического отношения или роста враждебности к украинцам, которые психологически очень тяжело переживать.

– Почему даже в безопасных странах украинцы часто не чувствуют себя счастливыми и как восстановление утраченных социальных связей связано с идеей возвращения домой?

– Одна из основных проблем, которую мы, возможно, не замечаем из Украины – это социологически и психологически доказанная травма переселения. Она особенно тяжела для украинской ментальности, потому что мы очень укорененный народ, а не номады или кочевники. Утрата своих корней сильно подрывает и психику, и физическое состояние.

Находясь в благоприятных условиях безопасности за рубежом, люди не испытывают комфорта из-за так называемой "социальной смерти" или "социального смога" – когда твои привычные социальные связи полностью разрушены, а новые не способны их заменить. Украинцы быстро адаптируются, даже в городах под постоянными тревогами строят жизнь. Но за границей из-за потери этого социального фона люди могут чувствовать себя более потерянными и уязвимыми.

– Могут ли амбассадоры проекта стать мостиками между людьми в Украине и за рубежом, не превращаясь в очередной раздражающий официальный канал коммуникации? И насколько вы верите в успешность подхода "равный равному" в целом?

– Мы как раз стараемся не говорить слишком дидактическим тоном, а общаться на уровне человеческих чувств. Возвратов в Украину было несколько волн: в конце 2022 года, в 2023 году, когда стабилизировалась ситуация на фронте. Люди возвращались в свои громады – и внутренне перемещенные лица, и те, кто выехал за границу.

Мы знаем множество таких историй. Их героини, потому что чаще всего речь идет именно о женщинах, и становятся амбассадорами нашего проекта. Через них мы стремимся общаться с теми, кто по разным причинам пока не может или не хочет вернуться, потому что опыт конкретного человека всегда будет более понятен, чем абстрактные призывы. Прямая агитация сейчас не работает.

Важно отметить, что мы не стремимся влиять на решения людей относительно возвращения, как-то подталкивать их. Сейчас важно именно начать диалог и в его процессе доказать, что следует не только говорить, но и слушать. Поэтому в проект будут привлечены специалисты-фасилитаторы, в том числе и психологи.

– Учитывая, что наша реальность приобретает черты перманентного конфликта, как вы собираетесь измерять результативность и успешность проекта по возвращению?

– Мы не можем непосредственно контролировать количество вернувшихся людей. Хотя это наша конечная цель, объективные факторы мешают конкретным планам. Но мы можем измерить уровень системных разломов в обществе. Можем исследовать отношение и уровень напряжения внутри страны – насколько меняется положительное или отрицательное восприятие уехавших со стороны оставшихся. Также мы можем измерять динамику изменений во взглядах украинцев в диаспоре.

Кроме того, мы изучаем сам дискурс: как меняется тематика переселения, какие темы в диалоге работают, а какие нет, каких спикеров, из каких сфер лучше привлекать в качестве амбассадоров.

– Для распространения историй возвращения проект планирует использовать язык искусства – выпустить книгу и фильм. Как вообще художественные и документальные подходы могут способствовать внутреннему диалогу, когда прямой разговор может быть слишком болезненным?

– Искусство – отличный инструмент, так называемая "мягкая сила". В стратегических коммуникациях можно действовать прямолинейно, но это не всегда дает желаемый эффект. Когда мы создаем дискурс и соответствующую атмосферу вокруг темы, вплетаем ее в разные контексты, это требует больше времени и усилий, но в долгосрочной перспективе дает более сильный эффект и запечатлевает месседжи глубже.

Культура и образы говорят метафорами. Они не кричат ​​в лоб: "Вернись, ты украинец, вспомни рушнык, который тебе мама простелила!". Художественный образ позволяет индивиду самому сформировать более широкую картину.

Это не первый наш художественный эксперимент. Еще до полномасштабного вторжения ОО "Интерньюз-Украина" работало на грани общественного активизма, коммуникаций и художественных средств. Вместе с художниками из нескольких стран мы проводили интерактивную выставку о переселении людей после 2014 года из Крыма и Донбасса "Вмести свою жизнь в чемодан".

Интерактивная инсталляция "Вместить свою жизнь в чемодан" (2019)

Мы приглашали людей, еще не имевших такого опыта, в комнату – обычную "хрущевку" или "чешку" – где за короткий промежуток времени нужно было собрать так называемый "тревожный чемодан" и быстро выселиться. Тогда это был шок для посетителей. А в следующей комнате предлагали VR-опыт того, куда люди попадали после побега из дома. Я до сих пор помню, как из-под очков VR у людей текли слезы.

Посетители VR-инсталляции об опыте вынужденного переселения ("Интерньюз-Украина", 2019)

Сейчас эта "виртуальная реальность", к сожалению, стала нашей повседневной жизнью, и слезы текут уже без очков. Но это означает, что мы должны применять художественные инструменты, чтобы с одной стороны привлечь внимание к конкретным проблемам, а с другой – помочь людям пережить и вылечить травмы.

Проект "Училение диалога по возвращению и реинтеграции через инициативу амбассадоров" реализуется ОО "Интерньюз-Украина" в рамках проекта "YOUA – Формируем новые пути, строим будущее Украины", который внедряется по поручению Правительства Германии и имплементируется Deutsche Gesellschaft für Internationale.