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В Ровенской области заминировали весь пограничный периметр с Беларусью, - ОВА

Фото: в Ровенской области заминировали весь пограничный периметр с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ровенская область готова отразить возможное нападение со стороны Беларуси. В регионе заминировали весь пограничный периметр с враждебной страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Как пояснил Коваль, кроме полностью заминированного пограничного периметра, север Ровенской области - это сплошные леса и болота.

"Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенской области превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси", - пишет глава ОВА.

Также на севере продолжают активно строить инженерные и фортификационные постройки. Все 229 километров границы с Беларусью укрепляются, чтобы враг не имел возможности пройти вглубь региона.

Между тем у населения есть боевое настроение, люди готовы защищать свою территорию.

"Исторически север Ровенской области - это край партизанской славы. Здесь всегда было сильное движение сопротивления. Их не смогла склонить ни фашистская Германия, ни все запрещающая и контролирующая советская власть. Здесь живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, оскорбить их детей, жен и матерей", - отметил Коваль.

Кроме того, в регионе ежедневно оттачивают боевое слаживание, навыки стрельбы и стратегию ВСУ, территориальная оборона, пограничные войска и добровольческие формирования каждой из 64 территориальных громад региона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в Беларусь прибыло два эшелона российской военной техники, а на некоторых машинах есть пометка в виде буквы "Z".

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