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Полиция эвакуировала из Авдеевки раненую женщину, ее муж погиб под завалами дома (видео)

Авдеевка, Четверг 04 января 2024 19:30
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Полиция эвакуировала из Авдеевки раненую женщину, ее муж погиб под завалами дома (видео) Архивное фото: Полиция эвакуировала из Авдеевки раненую женщину (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне обстреляли Авдеевку в Донецкой области и разрушили дом. Женщина получила ранения, ее эвакуировали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Отмечается, что группа "Белый Ангел" получила сообщение о том, что после очередного обстрела Авдеевки под завалами дома находились люди.

"От дома осталась только куча мусора. Разбирать руины сбежались соседи. Мужчине было уже не помочь, поэтому полицейские начали спасать 56-летнюю женщину. У нее были многочисленные осколочные ранения всего тела и пневмоторакс", - говорится в сообщении.

Правоохранители оказали пострадавшей первую помощь и отвезли ее в местную больницу, чтобы стабилизировать ее состояние. Кроме того, полицейские эвакуировали пенсионерку, которая сломала руку и нуждалась в медицинской помощи.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще месяц назад британская разведка сообщала о том, что атаки РФ на Авдеевку увеличили потери страны-агрессора на 90%. Тогда же в Вооруженных силах Украины заявляли об огромных потерях оккупантов - они остались без 6 500 солдат только в районе Авдеевки с 10 октября.

По данным Белого дома на середину декабря россияне потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

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