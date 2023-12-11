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В Ровенской области разоблачили янтарных дельцов. Среди фигурантов – депутат

Фото: в Ровенской области полиия разоблачила "янтарных" дельцов (npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Ровенской области правоохранители разоблачили группировку, которая промышляла незаконным янтарным бизнесом. Среди фигурантов оказался депутат одной из объединенных территориальных общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным полиции, сообщники занимались незаконной добычей и скупкой исключительно качественного янтаря-сырца.

"Дельцы наладили сеть миницехов по обработке камней для последующей его продажи за границу", - говорится в сообщении.

Разоблачение "янтарной" группировки

Правоохранители уточнили, что в ходе отработки полученной информации были установлены участники группировки "янтарных бизнесменов".

"В его состав входило 8 человек, среди которых и депутат одной из территориальных общин. Все они жители Сарненского и Ровенского районов", - рассказали в Нацполиции.

Чем занимались фигуранты

Отмечается, что злоумышленники имели несколько направлений деятельности, а именно: незаконная добыча, скупка камней, обработка и сбыт.

"Камни злоумышленники добывали на территории природного заповедника и Клесовского лесного хозяйства. Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы", - передали в полиции и добавили, что дельцы также скупали янтарь-сырец у других проверенных копателей и выбирали только самый качественный камень.

 

"Янтарная операция" на 4,5 миллиона гривен

Были проведены меры по ликвидации деятельности группировки. В ходе обысков у черных копателей оперативники и следователи изъяли более 200 килограммов янтаря-сырца, мотопомпы кустарного производства, орудия для добычи и обработки камней, автомобили, квадроциклы, радиостанции и черновые записи.

"По предварительным данным, стоимость камней составляет около 4,5 миллиона гривен", - передали в Нацполиции.

 

Что грозит дельцам

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 240-1 УК (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и уведомление участников о подозрении.

Фигурантам может грозить до 7 лет лишением свободы с конфискацией имущества.

Добыча янтаря

В Украине введен упрощенный порядок приобретения специальных разрешений на пользование недрами для добычи янтаря. Несмотря на это, некоторые злоумышленники продолжают свою деятельность вне закона.

В полиции отмечают, что в погоне за наживой "черные копатели" уничтожают лесные насаждения, на восстановление которых уйдет не один десяток лет.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на Буковине пограничники помешали вывозу из Украины немалой партии янтарных изделий.

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