В Ровенской области полицейская насмерть сбила женщину на переходе. ГБР начало расследование

В Ровенской области сотрудница правоохранительного органа за рулем авто сбила женщину на пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, 21 октября около 19:40 в городе Здолбунов Ровенской области правоохранительница за рулем авто совершила наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.

После аварии потерпевшая была госпитализирована в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

По результатам обследования водитель была трезвая.

Предварительно ее обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Фото: в Ровенской области полицейская насмерть сбила женщину на переходе (dbr.gov.ua)

Смертельные ДТП

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Стоит отметить, что это не первое ДТП с участием военных.

Так, 25 июля на блокпосту у станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, другого госпитализировали в больницу, еще одного военнослужащего врачи осмотрели на месте. Авария произошла во время комендантского часа.

А 25 мая водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На данный момент судья Тандыр находится под стражей.