ua en ru
Пн, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Рівненській області поліцейська на смерть збила жінку на переході. ДБР почало розслідування

Рівненська область, Понеділок 23 жовтня 2023 12:28
UA EN RU
У Рівненській області поліцейська на смерть збила жінку на переході. ДБР почало розслідування Фото: у Рівненській області поліцейська на смерть збила жінку на переході (umdpl.info)
Автор: Тетяна Степанова

У Рівненській області працівниця правоохоронного органу за кермом авто збила жінку на пішохідному переході. Потерпіла померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, 21 жовтня близько 19:40 у місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.

Після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати.

За результатами освідування водій була твереза.

Попередньо її звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що причинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Фото: у Рівненській області поліцейська на смерть збила жінку на переході (dbr.gov.ua)

Смертельні ДТП

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП. Під час аварії автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Варто зазначити, що це не перша ДТП за участю військових.

Так, 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці. Аварія трапилась під час комендантської години.

А 25 травня водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На цю мить суддя Тандир перебуває під вартою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Рівненська область ДБР
NEWS
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетою Х-59: скільки вдалося збити
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетою Х-59: скільки вдалося збити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ