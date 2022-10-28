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В Ровенской области будут проверять переселенцев: в чем причина

Фото: в Ровенской области переселенцев могут лишать выплат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области проверят внутриперемещенных лиц. Если человек не пройдет идентификацию, социальные выплаты могут быть прекращены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, это сделают для того, чтобы проверить, осуществляют ли выплаты с соблюдением требований законодательства.

Специалисты проверят переселенцев по адресу проживания. Если человека не оказалось дома, то он должен в течение 10 дней явиться в орган соцзащиты по месту жительства и пройти там идентификацию. Затем переселенцы должны подтвердить место жительства. В противном случае соцвыплаты будут прекращены.

"Отмечаю, если вы изменили адрес своего первоначального перемещения, обратитесь в органы соцзащиты или ЦНАП. Там вы сможете получить справку ВПЛ с указанием актуального адреса нынешнего проживания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы объясняли, как переселенцам оформить субсидии на оплату коммунальных услуг.

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Ровенская областьМинистерство социальной политики