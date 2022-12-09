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В Ровенской области на мине подорвались незаконные лесорубы

Фото: на мине в Ровенской области подорвались незаконные лесорубы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Ровенской области на минном поле подорвался прицеп трактора, принадлежавший двум незаконным лесорубам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Событие произошло, когда местные жители вблизи села Заречное занимались незаконной вырубкой леса. Во время неудачного разворота трактор сбил табличку, которой было промаркировано минное поле. Виновники происшествия не пострадали и даже попытались скрыться, но были задержаны.

"Обращаю внимание! В Ровенской области продолжает действовать запрет посещать леса. И не нужно думать, что вы "самые хитрые". Особенно, если хотите нажиться на незаконной вырубке леса", - прокомментировал событие глава государственной администрации.

И в очередной раз, по его словам, призвал быть внимательными и соблюдать здравый смысл и правила безопасности.

На днях РБК-Украина сообщало, что гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине в Херсонской области, в результате чего 55-летний мужчина погиб на месте.

Напомним, недавно под Бериславом на мине подорвался автомобиль, один человек погиб, еще один пострадал.

Кроме того, в Снегиревской общине работники ГСЧС подорвались на российских минах, один спасатель погиб.

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