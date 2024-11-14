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В ОК "Запад" сделали новое заявление о мобилизации в Ровенской области

Ровненская область, Четверг 14 ноября 2024 11:30
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В ОК "Запад" сделали новое заявление о мобилизации в Ровенской области Фото: мобилизация в Ровенской области (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Ровенская область удовлетворила потребности Вооруженных сил Украины в мобилизации. В частности, за последние три месяца войско пополнило несколько тысяч человек.

Об этом на брифинге заявил представитель управления коммуникаций оперативного командования "Запад" Олег Домбровский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ровенской ОГА.

В Ровенской области представители ТЦК за последние три месяца мобилизовали несколько тысяч украинцев. Это в определенной степени удовлетворяет потребности ВСУ.

"Благодаря скоординированным действиям органов местного самоуправления совместно с представителями ТЦК и СП только на территории Ровенской области за последние три месяца было мобилизовано несколько тысяч граждан Украины, что, по нашим подсчетам, в определенной степени удовлетворяет потребности комплектования сил обороны Украины от Ровенской области," - заявил Домбровский.

Однако Домбровский также отметил, что показатели мобилизации граждан в разных регионах расходятся.

Кроме того, представитель ОК "Запад" напомнил и о прохождении военно-врачебной комиссии. В частности, для украинцев, имеющих статус "ограничено пригодных".

"Военнообязанные граждане, ранее имевшие этот статус, должны в обязательном порядке повторно пройти ВВК. Сделать это необходимо в соответствии с изменениями действующего законодательства до 5 февраля 2025 года," - сообщил Домбровский.

Напомним, в Украине продлили базовую подготовку военных. Направленные в учебные центры военнообязанные будут проходить 45 дней подготовки. Программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, домедицинской помощи и другим дисциплинам.

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Ровенская область Мобилизация в Украине
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