Ровенская область устранила последствия ударов. Но веерные отключения продолжатся

По состоянию на вечер 23 октября в Ровенской области устранили повреждения на энергетических объектах после российских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

"Повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с ракетными ударами, устранены. В то же время поставки электроэнергии по графику будут продолжаться. Это вынужденный шаг", - отметил он.

Он уточнил, что сегодня с 18:00 до 22:00 ожидаются временные отключения во всех 64 территориальных общинах Ровенской области. А "Ровнооблэнерго" в ручном режиме будет сбалансировать подачу питания в зависимости от перегрузок в каждой отдельно громаде.