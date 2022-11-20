В Ровно поступило сообщение о массовом заминировании ТЦ
Фото: в Ровно поступило сообщение о массовом заминировании ТЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Ровно поступило сообщение о массовом заминировании ряда ТЦ. Правоохранители проверяют информацию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ровно Александра Третьяка.
Как отмечает Третьяк, речь идет о:
- Эпицентре;
- Злата Плазе;
- Фоззи.
"На места оперативно направлены спасатели, полицейские и работники других служб взаимодействия. Ситуация находится под контролем специальных служб", - пишет городской голова.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове недавно дважды за неделю сообщали о массовом заминировании.
Аналогичный случай произошел и в конце октября в Тернополе.
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