Уровень воды в пруду-охладителе достаточен для обеспечения потребностей ЗАЭС, - "Энергоатом"

По состоянию на 08:00 10 июня, уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,42 м. Между тем уровень воды в пруду-охладителе АЭС - 16,67 метра, что, со своей стороны, достаточно для обеспечения нужд станции.

"Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", - добавляет пресс-служба.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины была затоплена часть населенных пунктов Херсонской и других областей. ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Согласно данным "Энергоатома", террористический акт россиян может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, несмотря на то, что уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке, станция должна быть демилитаризована. Премьер подчеркнул, что подрыв ГЭС и пребывание врага на ЗАЭС создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.