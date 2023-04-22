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Уровень воды в Киеве продолжает падать, но еще есть подтопления, - КГВА

Фото: уровень воды в Киеве продолжает падать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Уровень воды в Днепре в пределах Киева продолжает спадать, за последние дни он снизился почти на 50 см. Однако в столице еще есть подтопления пойменных территорий и низких дачных участков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"По состоянию на 9:30 22.04.2023 уровень воды в р. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 308 см. Этот показатель на 16 см меньше чем вчера. Падение уровня воды в Днепре в пределах столицы продолжается с начала недели. За эти последние дни уровень воды упал почти на 50 см", - проинформировал Попко.

По его словам, продолжается пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС.

"В Киеве удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков", - сообщил Попко.

Он подчеркнул, что аварийные подтопления в Киеве не зафиксированы.

По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидался сегодня, 22 апреля. Однако пока уровень паводка на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

Как сообщалось, паводок в Киеве уже несколько дней подряд спадает.

При этом в Украине синоптики прогнозируют увеличение осадков. Из-за чего прогнозируется вторая волна наводнений на конец апреля - начало мая.

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