Уровень стресса в финансовой системе Украины снова вырос: НБУ назвал причины

"Основная причина - одновременное повышение нескольких составляющих индекса", - говорится в отчете.

В частности, за последнее полугодие постепенно рос субиндекс поведения домохозяйств прежде всего из-за повышения процентных ставок по гривневым депозитам.

"Нынешнее повышение ставок не связано с оттоком вложений, поэтому не свидетельствует о дополнительном давлении на ликвидность. Однако оно отражает более жесткие монетарные условия, что усиливает вызовы для финансовой системы", - отметили в НБУ.

Банковский субиндекс также вырос вследствие определенного снижения показателей ликвидности, однако он остается самым низким из всех компонентов ИФС. Субиндекс государственных ценных бумаг до сих пор находится на высоких уровнях, учитывая значительную доходность суверенных еврооблигаций.

В то же время, снижение спреда между официальным и наличным курсами валют и уменьшение объемов валютных интервенций НБУ привело к постепенному сокращению валютного субиндекса, говорится в обзоре.