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Уровень стресса в финансовой системе Украины снова вырос: НБУ назвал причины

Фото: НБУ измерил уровень финансового стресса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс финансового стресса (ИФС) сохраняет значительную волатильность на высоких уровнях уже больше года. Его значение в последние месяцы выросло после зимнего падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

"Основная причина - одновременное повышение нескольких составляющих индекса", - говорится в отчете.

В частности, за последнее полугодие постепенно рос субиндекс поведения домохозяйств прежде всего из-за повышения процентных ставок по гривневым депозитам.

"Нынешнее повышение ставок не связано с оттоком вложений, поэтому не свидетельствует о дополнительном давлении на ликвидность. Однако оно отражает более жесткие монетарные условия, что усиливает вызовы для финансовой системы", - отметили в НБУ.

Банковский субиндекс также вырос вследствие определенного снижения показателей ликвидности, однако он остается самым низким из всех компонентов ИФС. Субиндекс государственных ценных бумаг до сих пор находится на высоких уровнях, учитывая значительную доходность суверенных еврооблигаций.

В то же время, снижение спреда между официальным и наличным курсами валют и уменьшение объемов валютных интервенций НБУ привело к постепенному сокращению валютного субиндекса, говорится в обзоре.

Напомним, индекс финансового стресса в Украине резко увеличился после российского вторжения в феврале. Но он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.

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