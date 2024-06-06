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Уровень опасности очень высок: РФ вывела в Черное море надводные ракетоносители

Иллюстративное фото: Россия вывела в Черное море три ракетоносителя (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вывела в Черное море три надводных ракетоносителя. Уровень опасности очень высок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжены до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высок!" - говорится в сообщении.

Украинцы просят быть внимательными к сигналам воздушных тревог. В случае объявления об опасности следует оперативно переходить в укрытие.

Напомним, в ночь на 19 мая в Севастополе был поражен и затоплен ракетный корабль "Циклон", он был последним носителем крылатых ракет в Крыму. Однако интересно то, что корабль так и не успел выпустить ни одной ракеты.

Другие российские корабли проекта 22 800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря. В частности, корабль "Аскольд" был ликвидирован ВСУ, а "Амур" и "Туча" были вынуждены покинуть Черное море и через Ростов пошли на Каспий проводить испытания.

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