Ritter Sport засудив військову агресію РФ в Україні, але відмовився покинути російський ринок

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport засудив військову агресію Росії проти України. При цьому компанія заявила, що залишається на російському ринку, а весь отриманий прибуток пожертвує українцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького виробника.
"Ми найрішучішим чином засуджуємо жорстоку агресію російської армії в Україні і бажаємо, як і ви, щоб вона нарешті припинилася", - йдеться в заяві компанії.
У Ritter Sport додали, що усвідомлюють відповідальність перед народом України. Тому весь отриманий на російському ринку прибуток компанія буде відправляти на гуманітарну допомогу українцям.
Крім того, німецький виробник призупинить інвестиції і рекламу в Росії "на кілька тижнів".
Нагадаємо, раніше Ritter Sport відмовився припинити роботу в Росії, пояснивши своє рішення негативним впливом на фермерів.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продукцію Ritter Sport.
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