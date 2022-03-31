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Ritter Sport засудив військову агресію РФ в Україні, але відмовився покинути російський ринок

Фото: Ritter Sport засудив військову агресію Росії проти України (twitter.com/LautesS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport засудив військову агресію Росії проти України. При цьому компанія заявила, що залишається на російському ринку, а весь отриманий прибуток пожертвує українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького виробника.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо жорстоку агресію російської армії в Україні і бажаємо, як і ви, щоб вона нарешті припинилася", - йдеться в заяві компанії.

У Ritter Sport додали, що усвідомлюють відповідальність перед народом України. Тому весь отриманий на російському ринку прибуток компанія буде відправляти на гуманітарну допомогу українцям.

Крім того, німецький виробник призупинить інвестиції і рекламу в Росії "на кілька тижнів".

Нагадаємо, раніше Ritter Sport відмовився припинити роботу в Росії, пояснивши своє рішення негативним впливом на фермерів.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продукцію Ritter Sport.

Війна Росії проти України триває 36-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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