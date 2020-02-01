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Ризику заразитися коронавірусом через посилки з Китаю немає, - ВООЗ

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 16:04
Ризику заразитися коронавірусом через посилки з Китаю немає, - ВООЗ
Ілюстративне фото (GettyImages)

У ВООЗ заявили, що коронавіруси не живуть довго на таких об'єктах, як листи або посилки

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що одержувачі посилок і листів з Китаю не ризикують заразитися новим коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомила в суботу організація у своєму акаунті в Twitter.

"Так, це безпечно. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження 2019-nCoV. Згідно з останніми аналізами, коронавіруси не живуть довго на таких об'єктах, як листи або посилки", - запевнили у ВООЗ.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Нагадаємо, у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавіруса 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Спалах раніше невідомого типу коронавіруса сталася наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.

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